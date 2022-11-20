Назван стартовый состав сборной России по футболу на игру с Узбекистаном
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Антон Шунин будет защищать ворота сборной России по футболу в контрольном матче с Узбекистаном, сообщается в телеграм-канале национальной команды.
Помимо него, с первых минут игру на поле начнут Александр Сильянов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Андрей Мостовой, Арсен Захарян, Александр Соболев.
Матч пройдет в Ташкенте в воскресенье и стартует в 15:00 мск.