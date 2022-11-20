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Назван стартовый состав сборной России по футболу на игру с Узбекистаном

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Антон Шунин будет защищать ворота сборной России по футболу в контрольном матче с Узбекистаном, сообщается в телеграм-канале национальной команды.

Помимо него, с первых минут игру на поле начнут Александр Сильянов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Андрей Мостовой, Арсен Захарян, Александр Соболев.

Матч пройдет в Ташкенте в воскресенье и стартует в 15:00 мск.

футбол Россия Узбекистан
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