Матч открытия ЧМ-2022 по футболу стартовал в Катаре

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - На стадионе "Эль-Байт" в катарском городе Эль-Хаур прозвучал стартовый свисток матча чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора.

Эта встреча стала первой на чемпионате мира-2022 в Катаре. Ее началу на арене предшествовала церемония открытия турнира.

Игру обслуживает итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Впервые в истории ЧМ по футболу проходит на Ближнем Востоке и впервые – в конце календарного года. Решение провести турнир в конце осени-начале зимы связано с сильной жарой в летний период.

Катар принимает ЧМ вслед за Россией, где проходил чемпионат мира в 2018 году.

Сборная России претендовала на путевку на ЧМ-2022, но была исключена из числа участников стыковых матчей в рамках европейского отбора. Она должна была сыграть в полуфинале стыков с Польшей, в итоге поляки прошли в финал автоматически, а там победили Швецию. Санкции в отношении россиян стали реакцией ФИФА на проводимую РФ специальную операцию на Украине.

Всего в турнире выступят 32 сборные. Они разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды каждой из групп.

Западные СМИ отмечают, что турнир в Катаре станет самым дорогостоящим чемпионатом по футболу в истории, однако его точную стоимость пока определить сложно. По мнению экспертов, затраты на проведение чемпионата 2022 года превышают $200 млрд, а согласно некоторым данным, он может стоить даже $220 млрд.

Проблема с подсчетом стоимости связана с тем, что большая часть этих денег ушла на нефутбольную инфраструктуру, такую как метро, международный аэропорт, дороги, и около 100 новых отелей. До сих пор самым "дорогим" чемпионатом считался тот, который прошел в Бразилии в 2014 году, однако он стоил "всего" $15 млрд.

Для обеспечения безопасности на чемпионате Катар вместе с 13 другими странами планирует задействовать десятки тысяч сотрудников. Своих военных в страну направили Франция, США, Великобритания, Италия и другие государства.

Ожидается, что в этом году ЧМ будут смотреть около 5 млрд человек, а сам Катар посетят около 1,2 млн футбольных фанатов.