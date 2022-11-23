"Ахмат" победил "Динамо" в Кубке России по футболу
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) обыграл московское "Динамо" в пятом туре Фонбет Кубка России.
Счет игры в Грозном - 2:1. За "Ахмат" забили Мохамед Конате (17-я минута) и Лечи Садулаев (42, пенальти). "Динамо" ответило голом Александра Кутицкого (57).
После пяти туров "Ахмат" возглавил группу C, набрав 9 очков. На втором месте в группе идет "Оренбург" (8 очков). "Динамо" - третье (7 очков). Замыкает таблицу "Ростов" (6 очков).
В последнем туре группового этапа состоятся игры "Динамо" - "Оренбург" и "Ростов" - "Ахмат", оба матча пройдут 27 ноября.