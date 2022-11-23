Поиск
Реклама20idei.ru

"Ахмат" победил "Динамо" в Кубке России по футболу

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) обыграл московское "Динамо" в пятом туре Фонбет Кубка России.

Счет игры в Грозном - 2:1. За "Ахмат" забили Мохамед Конате (17-я минута) и Лечи Садулаев (42, пенальти). "Динамо" ответило голом Александра Кутицкого (57).

После пяти туров "Ахмат" возглавил группу C, набрав 9 очков. На втором месте в группе идет "Оренбург" (8 очков). "Динамо" - третье (7 очков). Замыкает таблицу "Ростов" (6 очков).

В последнем туре группового этапа состоятся игры "Динамо" - "Оренбург" и "Ростов" - "Ахмат", оба матча пройдут 27 ноября.

футбол Кубок России по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки Manchester United подскочили на 17% на новости об интересе Эр-Рияда к клубу

ЧМ-2022

Сборная Катара уступила Сенегалу, потерпев второе поражение на ЧМ-2022

ЧМ-2022

Иран в большинстве вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ по футболу

Иран в большинстве вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Бразилия обыграла Сербию в матче чемпионата мира по футболу

Бразилия обыграла Сербию в матче чемпионата мира по футболу
ЧМ-2022

Бразилия - Сербия. Онлайн

Бразилия - Сербия. Онлайн
ЧМ-2022

Гол Роналду помог Португалии обыграть Гану на ЧМ

Гол Роналду помог Португалии обыграть Гану на ЧМ
ЧМ-2022

Роналду стал первым в мире игроком, забившим на пяти ЧМ

ЧМ-2022

Роналду в погоне за золотом ЧМ. Онлайн матча Португалия - Гана

Роналду в погоне за золотом ЧМ. Онлайн матча Португалия - Гана
ЧМ-2022

Уругвай и Южная Корея сыграли вничью в матче ЧМ по футболу

Apple изучает возможность покупки "Манчестер Юнайтед"

Apple изучает возможность покупки "Манчестер Юнайтед"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });