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"Урал" по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России по футболу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" нанесли поражение московскому ЦСКА в матче пятого тура группового этапа розыгрыша Кубка России.

Основное время матча в Екатеринбурге завершилось со счетом 0:0. Согласно регламенту, сразу же последовала серия пенальти, успех в которой сопутствовал "Уралу" (5:4).

"Урал" занимает первое место в группе D, набрав 11 очков. ЦСКА - на втором месте, 10 баллов. В 20:00 начнется игра других участников встречи - между московским "Торпедо" (6 очков) и "Сочи" (0).

За победу в основное время команда получает 3 очка, в серии пенальти - 2. За поражение в основное время команда не получает очков, в случае поражения в серии пенальти присваивается 1 балл.

футбол Кубок России по футболу
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