Скончалась чемпионка Европы 1978 года в эстафете легкоатлетка Сторожкова

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Советская легкоатлетка Людмила Сторожкова, выигравшая золото чемпионата Европы-1978 в эстафете, ушла из жизни в возрасте 67 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"23 ноября после тяжелой и продолжительной болезни на 68 году ушла из жизни известная российская спортсменка Людмила Сторожкова... Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Людмилы Сторожковой", - говорится в сообщении.

Сторожкова с 1976 по 1983 год входила в состав сборной СССР. Вместе с партнерами по команде в 1978 году она стала чемпионкой Европы в эстафете 4х100 метров. Помимо этого, выигрывала Всемирную Универсиаду, чемпионаты СССР как в личном виде, так и в эстафете. Также в ее активе есть бронзовая медаль Кубка мира, серебряная награда Кубка Европы.