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ЦСКА разгромил "Торпедо" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес крупное поражение нижегородскому "Торпедо".

Результат поединка в Нижнем Новгороде - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу ЦСКА. Армейцы в Западной конференции набрали 49 очков и занимают второе место вслед за СКА (56), торпедовцы (44) идут на третьей строчке.

22 ноября в Петербурге ЦСКА с крупным счетом уступил лидеру чемпионата СКА (2:6), прервав свою победную серию из четырех матчей.

Также в четверг в Череповце местная "Северсталь" одолела подмосковный "Витязь" - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Хозяева до этой встречи проиграли три матча кряду и на "Западе" идут на девятой строчке, набрав 34 балла. "Витязь" находится на седьмом месте (37).

хоккей КХЛ
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