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Баскетболисты УНИКСа обыграли "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" в домашнем поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ потерпел поражение от казанского УНИКСа.

Результат встречи в Краснодаре - 70:82 (9:29, 12:21, 18:18, 31:14).

В турнирной таблице команда из столицы Татарстана занимает второе место, набрав 23 очка (11 побед, 1 поражение). Краснодарцы идут пятыми с 18 баллами (6; 6). Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, имея 24 очка (12; 0).

баскетбол Единая лига ВТБ
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