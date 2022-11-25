Баскетболисты УНИКСа обыграли "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" в домашнем поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ потерпел поражение от казанского УНИКСа.
Результат встречи в Краснодаре - 70:82 (9:29, 12:21, 18:18, 31:14).
В турнирной таблице команда из столицы Татарстана занимает второе место, набрав 23 очка (11 побед, 1 поражение). Краснодарцы идут пятыми с 18 баллами (6; 6). Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, имея 24 очка (12; 0).