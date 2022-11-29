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Руководство "Ювентуса" объявило об уходе в отставку

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Члены совета директоров "Ювентуса" подали в отставку, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

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"Члены совета директоров, принимая во внимание важность и актуальность нерешенных юридических и технических/бухгалтерских вопросов, сочли, что в интересах "Ювентуса" для решения этих вопросов должен быть сформирован новый состав совета", - говорится в сообщении.

Покидают "Ювентус", в частности, президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед. При этом генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Арривабене. Нынешний состав совета директоров продолжит свою деятельность до собрания акционеров, запланированного на 18 января 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Турина ведет расследование в отношении руководства "Ювентуса". Клуб обвиняется в сокрытии около 200 млн евро убытков в период с 2018 по 2020 год. Под подозрение попали 15 человек, включая Андреа Аньелли.

футбол Ювентус Италия
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