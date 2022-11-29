Поиск
Реклама20idei.ru

Матч звезд Кубка России по футболу пройдет 3 декабря

В этот же день запланирована жеребьевка весенней стадии турнира

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Первый в истории Матч звезд Кубка России по футболу состоится 3 декабря, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС) во вторник.

Футболисты проведут два тайма по 15 минут в формате 5х5. Среди заявленных игроков – Квинси Промес ("Спартак"), Алексей Сутормин ("Зенит"), Сергей Пиняев ("Крылья Советов"). Помимо игроков профессиональных клубов к участию в Матче звезд приглашены представители любительских клубов и медиалиги, принявших участие в розыгрыше Кубка России в нынешнем сезоне.

Спорт"Зенит" по пенальти обыграл "Спартак" в кубковом матче с шестью удалениями"Зенит" по пенальти обыграл "Спартак" в кубковом матче с шестью удалениямиЧитать подробнее

После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов. В верхней сетке команды занявшие первые места в групповом раунде будут играть с клубами, занявшими вторые места. При этом соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе, не смогут играть друг с другом.

В нижней сетке сыграют третьи команды группового раунда Пути РПЛ и клубы, которые победили в шестом раунде Пути Регионов.

Победители Пути регионов и Пути РПЛ определят обладателя Кубка России в финальном матче.

Перед стартом турнира РФСМ утвердил новый формат проведения Кубка. В турнире начали участвовать 103 клуба РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские футбольные клубы. При этом клубы Российской премьер-лиги турнирный путь начинали с группового этапа, их турнирный путь с представителями других лиг не пересекался.

футбол Кубок России по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Руководство "Ювентуса" объявило об уходе в отставку

ЧМ-2022

Португалия победила Уругвай и досрочно пробилась в плей-офф ЧМ

ЧМ-2022

Бразилия победила Швейцарию и завоевала путевку в плей-офф ЧМ

ЧМ-2022

Сборная Ганы победила Южную Корею на чемпионате мира по футболу

ЧМ-2022

Сербия упустила победу над Камеруном, пропустив два гола за три минуты

Сербия упустила победу над Камеруном, пропустив два гола за три минуты

Владельцы ФК "Пари Сен-Жермен" решили продать долю в клубе

"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta

"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta
ЧМ-2022

Германия и Испания сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Германия и Испания сыграли вничью на чемпионате мира по футболу
ЧМ-2022

В столице Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу

В столице Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Сборная Хорватии разгромила Канаду на чемпионате мира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });