Матч звезд Кубка России по футболу пройдет 3 декабря

В этот же день запланирована жеребьевка весенней стадии турнира

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Первый в истории Матч звезд Кубка России по футболу состоится 3 декабря, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС) во вторник.

Футболисты проведут два тайма по 15 минут в формате 5х5. Среди заявленных игроков – Квинси Промес ("Спартак"), Алексей Сутормин ("Зенит"), Сергей Пиняев ("Крылья Советов"). Помимо игроков профессиональных клубов к участию в Матче звезд приглашены представители любительских клубов и медиалиги, принявших участие в розыгрыше Кубка России в нынешнем сезоне.

После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов. В верхней сетке команды занявшие первые места в групповом раунде будут играть с клубами, занявшими вторые места. При этом соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе, не смогут играть друг с другом.

В нижней сетке сыграют третьи команды группового раунда Пути РПЛ и клубы, которые победили в шестом раунде Пути Регионов.

Победители Пути регионов и Пути РПЛ определят обладателя Кубка России в финальном матче.

Перед стартом турнира РФСМ утвердил новый формат проведения Кубка. В турнире начали участвовать 103 клуба РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские футбольные клубы. При этом клубы Российской премьер-лиги турнирный путь начинали с группового этапа, их турнирный путь с представителями других лиг не пересекался.