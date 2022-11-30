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Главный тренер сборной Ирана уволился после поражения от США на ЧМ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Португальский специалист Карлуш Кейруш завил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана по футболу.

"Я горжусь своей командой, вы показали все, что могли на поле и за его пределами. Для меня было честью стать частью этой футбольной семьи...Считаю, что вы заслуживаете уважение и поддержку болельщиков. Желаю вам счастья, успехов и здоровья", - написал Кейруш в соцсетях.

Накануне сборная Ирана уступила США в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счётом 0:1 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Специалист тренировал сборную Ирана с 2011 по 2019 год, а также в 2022 году.

футбол ЧМ-2022 Иран
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