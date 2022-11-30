Отстранение ВФЛА продлили до весны 2023 года

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рабочая группа Международной федерации легкой атлетики приняла решение отложить рассмотрение вопроса о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до весны 2023 года, заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

"Рабочая группа намерена встретиться с руководством ВФЛА, в том числе с Петром Ивановым (президент ВФЛА), который вернется на пост после 17 декабря. Рабочая группа ожидает, что окончательно решение будет вынесено к марту", - заявил Андерсен на пресс-конференции в среду.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено осенью 2015 года после допингового скандала в российском спорте.