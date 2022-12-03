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Аргентина победила Австралию в 1000-м матче Месси и вышла в четвертьфинал ЧМ

Аргентина победила Австралию в 1000-м матче Месси и вышла в четвертьфинал ЧМ
Фото: Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины нанесли поражение национальной команде Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Игра в Аль-Райане завершилась со счетом 2:1. Победу Аргентине принесли голы Лионеля Месси (35-я минута) и Юлиана Альвареза (57). В активе Австралии автогол аргентинца Энцо Фернандеса (77).

Месси впервые отличился в плей-офф мировых первенств, 35-летний аргентинец провел 1000-й матч в карьере.

Аргентина вышла в плей-офф как победитель группы C, Австралия получила путевку за второе место в группе D.

Аргентина в четвертьфинале встретится со сборной Нидерландов, которая ранее в 1/8 финала обыграла команду США (3:1). Матч состоится 9 декабря.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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