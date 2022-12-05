Япония - Хорватия. Онлайн
Победитель матча этих команд выйдет в четвертьфинал
А вот и свисток на перерыв. Встретимся во втором тайме!
Перспективная атака хорватов. Прострел привел к угловому
Две минуты добавил судья, коим на этот раз является американец Исмаил Эльфат
Судья, подумывал, не отменить ли гол. Но нет: положения "вне игры" не было. Гол засчитан!
ГОООООЛ! Сборная Японии повела в счете! Разыграли угловой японцы, после скидки и передачи Дайзен Маэда пробил в угол!
Япония - Хорватия. 1:0
Даити Камада вывел себя на ударную позиции слева - выстрелил неудачно, мяч вылетел в аут. А ведь можно было направить мяч партнеру...
Право на штрафной заработала Хорватия метрах с 35 от штрафной соперника. Разыграла настолько неудачно, что нарвалась на контратаку
Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем пары Бразилия - Южная Корея
Команды на двоих все-таки нанесли четыре удара - 3:1 в пользу Хорватии. И 1:0- по ударам в створ.
Серия подач в штрафную сборной Японии выполнили хорватские футболисты в расчете на то, что кто-то да подставит ногу/голову. В принципе, было близко к этому
Бруно Петкович выходил один на один с вратарем сборной Японии, но сместился чуть левее и возможность пробить упустил
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич на этом чемпионате мира не так ярок, как на ЧМ-2018 в России. Россия вдохновляет Модрича на красивую игру, Катар - пока нет
Штрафной разыгрывали хорваты. Дошло дело до удара, который получился до безобразия неточным - выше ворот
Дзюня опасно прострелил с правого фланга. Точный расчет в исполнении вратаря сборной Хорватии: Доминик Ливакович знал, насколько десятков сантиметров шагнуть вперед, чтобы мяч успеть схватить мяч, опередив соперника
Разыграли штрафной японцы, до удара дело не дошло
Штрафной будет подавать Япония - прямо по центру ворот (измерял на глаз, не по циркулю), но и в почтительном расстоянии от них
Команды атакуют по очереди, но для меня японцы это делают как-то поинтереснее, что ли
Маэда мог замыкать мяч в пустой угол ворот хорватов - защитник успел выбить мяч
Хорватия вышла в плей-офф со второго места в своей группе. На ее счету ничьи с одинаковым (0:0) счетом с Марокко и Бельгией и победа над Канадой (4:1)
Сборная Японии круто сыграла на групповом этапе. В первом туре победила Германию (2:1), во втором уступила Коста-Рике (0:1), в третьем победила Испанию (2:1). Обе победы – волевые. Япония набрала 6 очков и вместе с Испанией (4) вышла в следующий круг. Германия сенсационно выбыла из турнира, уступив Испании по дополнительным показателям
Хорватия чуть не вышла вперед. Вратарь Японии Гонда отбил опасный удар слева
Ого, какой момент! Тонигути бил головой "под штангу" - слегка промахнулся
Угловой будет у ворот сборной Хорватии
Матч начался!
Стартовые составы команд
Япония: Сюити Гонда, Такэхиро Томиясу, Майя Йосида, Сого Танигуни, Юто Нагатомо, Втару Эндо Хидемаса Морита, Даили Камада, Дзюня Ито, Рицу Доан, Дайдзэн Маэда
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Баришич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Иван Перишич
В 18:00 по московскому времени сегодня стартует очередной матч 1/8 финала. На этот раз сыграют сборные Японии и Хорватии. "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию игры!
Всем здравствуйте!