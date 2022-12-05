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Бразилия - Южная Корея. Онлайн

Бразилия - Южная Корея. Онлайн
Фото: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

3'

В плей-офф Бразилия является делегатом от группы G. После победы над Сербией (2:0) бразильцы победили Швейцарию и позволили себе такую вольность, как проиграть Камеруну (0:1). Но Бразилия – в 1/8 финала, Камерун выбыл.

2'

Отметим присутствие в составе сборной Бразилии Неймара. Он сыграл только в матче первого тура с Сербией, остальные матчи пропустил из-за травмы. Правда, этих матчей было два - со Швейцарией и Камеруном. Правда, на турнирном пути это отсутствие Неймара почти не сказалось: кудесники мяча еще после второго тура обеспечили себе выход в плей-офф

1'

Поехали! Матч начался!

Стартовые составы 

Бразилия: Алисон Бекер, Эден Милитао, Марниньос, Тьяго Силва, Данило Каземиро, Лукас Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус Жуниор, Ришарлисон

Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Мун Хван, Ким Мин Джэ, Ким Юнь Кво, Ким Чжин Су, Хван Им Бем, Чон У Ен, Ли Джэ Сон, Хван Хи Чан, Сон Хын Мин, Чхо Кю Сун
 

Победитель сыграет в четвертьфинале с Хорватией

Начало - 22:00 по московскому времени

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Играют сборные Бразилии и Южной Кореи!

Добрый вечер!

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