Бразилия - Южная Корея. Онлайн

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Отметим присутствие в составе сборной Бразилии Неймара. Он сыграл только в матче первого тура с Сербией, остальные матчи пропустил из-за травмы. Правда, этих матчей было два - со Швейцарией и Камеруном. Правда, на турнирном пути это отсутствие Неймара почти не сказалось: кудесники мяча еще после второго тура обеспечили себе выход в плей-офф