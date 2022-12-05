Бразилия - Южная Корея. Онлайн
В плей-офф Бразилия является делегатом от группы G. После победы над Сербией (2:0) бразильцы победили Швейцарию и позволили себе такую вольность, как проиграть Камеруну (0:1). Но Бразилия – в 1/8 финала, Камерун выбыл.
Отметим присутствие в составе сборной Бразилии Неймара. Он сыграл только в матче первого тура с Сербией, остальные матчи пропустил из-за травмы. Правда, этих матчей было два - со Швейцарией и Камеруном. Правда, на турнирном пути это отсутствие Неймара почти не сказалось: кудесники мяча еще после второго тура обеспечили себе выход в плей-офф
Поехали! Матч начался!
Стартовые составы
Бразилия: Алисон Бекер, Эден Милитао, Марниньос, Тьяго Силва, Данило Каземиро, Лукас Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус Жуниор, Ришарлисон
Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Мун Хван, Ким Мин Джэ, Ким Юнь Кво, Ким Чжин Су, Хван Им Бем, Чон У Ен, Ли Джэ Сон, Хван Хи Чан, Сон Хын Мин, Чхо Кю Сун
Победитель сыграет в четвертьфинале с Хорватией
Начало - 22:00 по московскому времени
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Играют сборные Бразилии и Южной Кореи!
Добрый вечер!