Чемпион мира Петровский проведет профессиональный бой с Мамаджановым

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Победитель чемпионата мира по боксу-2021 россиянин Марк Петровский проведет бой с представителем Узбекистана Ахмадом Мамаджановым, сообщили "Интерфаксу" организаторы турнира, в рамках которого пройдет поединок.

Шестираундовый поединок представителей тяжелого веса пройдет в статусе главного боя вечера, сам турнир состоится 21 декабря в УСК "Крылья Советов" в Москве.

Для 23-летнего Петровского это будет второй бой на профессиональном ринге. До этого в феврале нынешнего года он досрочно победил кенийца Коллинса Ойяла. Дебюту в качестве профессионального боксера предшествовал триумф на чемпионате мира-2021 в Сербии, где Петровский выиграл золото в весовой категории свыше 92 кг. До этого чемпионом мира в тяжелом весе среди россиян становился (в 2003 году) Александр Поветкин.

На счету 30-летнего Мамаджанова по три победы и поражения, а также одна ничья.

В со-главном событии шоу бой-реванш в первом полусреднем весе проведут россиянине Ваге Саруханян и Музаффар Расуловиз Узбекистана. Эти боксеры уже встречались в ноябре этого года, зрелищный поединок завершился вничью. Теперь Саруханяну и Расулову представится еще одна возможность определить сильнейшего. Бой рассчитан на шесть раундов.

В рамках вечера запланировано восьмираундовое противостояние в легком весе между Алексеем Мазуром и Павлом Маликовым (16-7-1, КО 6). Также Максим Плешков в шестираундовом бою в первом полусреднем весе встретится с Сергеем Фантаровым.

Кроме того, состоятся поединки с участием россиян Шарабутдина Атаева и Артура Субханкулова, чьи соперники будут объявлены позднее.