"Локомотив" прервал шестиматчевую серию побед "Спартака" в КХЛ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" проиграли ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В итоговом протоколе матча в Москве зафиксировано поражение "Спартака" со счетом 2:3 (2:0, 0:1, 0:2).

Этим матчем прервалась победная серия "Спартака", составившая шесть матчей. Предыдущий проигрыш команды был датирован 18 ноября, когда она дома проиграла столичному ЦСКА (2:4).

Команды выступают в Западной конференции. "Локомотив" занимает второе место, набрав 54 очка в 39 матчах. "Спартак" - на шестой строчке: 45 очков в 40 матчах.

Лидирует - петербургский СКА, у которого 67 очков в 40 матчах. Во вторник СКА выиграл в гостях у московского "Динамо", вырвав победу в овертайме - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).