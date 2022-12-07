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Кокорин второй раз подряд признан игроком месяца в "Арисе"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Кипрский футбольный клуб "Арис" признал российского нападающего Александра Кокорина лучшим игроком команды в ноябре, сообщает пресс-служба ФК.

Россиянин забил по голу в матчах чемпионата Кипра с "Омонией" (1:1) и "Пафосом" (2:2).

Лауреатом месяца Кокорин становится второй раз подряд.

31-летний Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", в "Арисе" экс-футболист "Динамо", "Зенита" и "Спартака" играет на правах аренды с сентября. В кипрской команде форвард провел 10 матчей, забил пять голов, получил четыре желтые карточки.

футбол Александр Кокорин
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