Кокорин второй раз подряд признан игроком месяца в "Арисе"
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Кипрский футбольный клуб "Арис" признал российского нападающего Александра Кокорина лучшим игроком команды в ноябре, сообщает пресс-служба ФК.
Россиянин забил по голу в матчах чемпионата Кипра с "Омонией" (1:1) и "Пафосом" (2:2).
Лауреатом месяца Кокорин становится второй раз подряд.
31-летний Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", в "Арисе" экс-футболист "Динамо", "Зенита" и "Спартака" играет на правах аренды с сентября. В кипрской команде форвард провел 10 матчей, забил пять голов, получил четыре желтые карточки.