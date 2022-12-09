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Круглогодичный регбийный стадион на 500 построят 2024 году в Москве

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение о строительстве регбийного стадиона на 500 мест на территории многофункционального спортивного комплекса "ДелоСпорт" в Москве было подписано в пятницу в офисе Федерации регби Москвы.

"Мы прошли главный этап - градостроительная комиссия города Москвы приняла решение выделить этот земельный участок для Федерации регби России. Там будет современное искусственное покрытие, можно будет играть в любую погоду. Юридические права на стадион будут принадлежать ФРР, а не клубу "Фили". Будут им пользоваться, прежде всего, "филёвцы", поэтому и стадион назовём мы, скорее всего, именно так", - сказал президент Федерации регби России Игорь Артемьев в ходе церемонии подписания соглашения.

"Но вместе с тем, там смогут тренироваться регбисты ЦСКА, "Торпедо", "Динамо", можно будет проводить различные детские турниры", - добавил он.

"Проектные работы будут начаты в 2023 году, строительство стадиона будет закончено ориентировочно в середине 2024 года. Свой первый матч "Фили" могут сыграть на домашнем стадионе уже летом 2024 года", - сказал генеральный директор ООО "ДелоСпорт" Василий Славин.

Он рассказал, что общая площадь застройки - порядка 3,5 гектар.

"Регбийное поле предполагается сделать обогреваемым для возможности круглогодичных тренировок и игр. Будут подтрибунные помещения - для команд, для тренеров, клубная зона, где можно продавать атрибутику. Есть возможность создания тренажерного зала. Предусмотрена установка современного электронного табло, а также спортивного светодиодного освещения. Также в проекте есть площадки для тенниса и бадминтона. В целом, данное поле устроит, в первую очередь, регбийный клуб "Фили", ну и подойдет под соревнования любой лиги", - сказал он.

"Фили" - один из старейших московских регбийных клубов, он был основан в 1967 году.

регби Москва
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