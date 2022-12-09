В ОКР ждут допуска россиян к отбору на ОИ-2024 после предложения выступить в Азии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после публикации декларации саммита МОК ждет, что Международный олимпийский комитет скоро отменит отстранение россиян и они смогут принять участие в отборе на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

"Хочу, в первую очередь, подчеркнуть, исключительную, на мой взгляд, важность декларации для российских и белорусских спортсменов. Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных Олимпийских соревнованиях", - написал Поздняков в своем Телеграм-канале.

"Да, безусловно, для этого необходимо, как минимум, чтобы МОК отменил пока действующие рекомендации, но общее содержание и направленность сегодняшней дискуссии свидетельствуют, на мой взгляд, о победе спортивной дипломатии и здравого смысла. Считаю, что важную роль сыграли в этом усилия российского МИД и многих наших коллег", - добавил он.

"В итоге то, во что ещё недавно мало кто верил, может вскоре стать реальностью. Международное Олимпийское сообщество сегодня выступило с консолидированной позицией, и она отвечает основным гуманитарным, спортивным и нравственным критериям", - заключил глава ОКР.

Ранее на саммите МОК было заявлено о возможности для россиян и белорусов выступать в турнирах в Азии с соблюдением всех ограничений.