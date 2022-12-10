Освещавший матч Нидерланды – Аргентина журналист умер на ЧМ в Катаре

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американский спортивный обозреватель Грант Валь скончался в Катаре, освещая матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды – Катар, сообщает NPR.

48-летнему обозревателю стало плохо незадолго до окончания игры, репортаж которой она вел прямо на стадионе в Лусаиле. Прибывшие в ложу прессы медики попытались реанимировать журналиста. После ряда принятых мер потерявшего сознание репортера унесли на носилках, вскоре стало известно о его кончине.

Во время ЧМ в Катаре Грант Валь ранее попал в конфликтную ситуацию: его не впустили на стадион на один из матчей, поскольку он пришел в футболке с расцветкой, символизирующей поддержку ЛГБТ.

Брат журналиста, Эрик Валь утверждает, что Гранту угрожали убийством из-за футболки, критики ФИФА и Катара.

Матч Нидерланды – Аргентина прошел 9 декабря. Основное время завершилось со счетом 2:2: уступавшая в счете команда Нидерландов ушла от поражения на 90+11 минуте. В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказалась Аргентина (4:3).