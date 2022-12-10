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Марокко - Португалия. Онлайн

В этом матче определится первый полуфиналист ЧМ в Катаре

Марокко - Португалия. Онлайн
Гонсалу Рамуш
David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images

7'

Эн-Несири бил головой по воротам сборной Португалии - выше перекладины!

6'

Португальский защитник в подкате прервал ожидавшийся опасным прострел соперника

5'

Удалось марокканцам отвести мяч от своей штрафной

4'

Удар по воротам Марокко! Вратарь отразил, будет угловой!

2'
Удаление

Главный судья - аргентинец Факундо Пелья. После вчерашне-сегодняшнего он должен быть в хорошем настроении.

1'

Матч начался. Счет 0:0!

Роналду вновь вне старта. Вместо него опять играет Гонсалу Рамуш, в прошлой игре он оформил хет-трик. Вы видите 21-летнего Рамуша на фото к онлайну. А на дальнем плане - человек-нивидимка

Состав сборной Португалии

Диогу Кошта, Диогу Дало, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва, Рубен Ненеш, Отавио, Бруну Фернендеш, Гонсалу Рамуш, Жоау Феликс

Стартовый состав сборной Марокко

Стартовый состав сборной Марокко: Боно, Ашфар Хакими, Джавад Эль-Ямик, Яхья-Аттийят-аллах, Ромен Сес, Аззедин Унаи, Софьян Амбарат, Селим Амалла, Хаким Зиешь, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири

Начало матча - 18:00

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре. Играют сборные Марокко и Португалии!

Всем привет!

футбол ЧМ-2022 Катар
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