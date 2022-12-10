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Даниил Медведев проиграл в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в финале выставочного турнира Diriyah Tennis Cup, состоявшегося в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), уступил Тейлору Фрицу из США.

Результат поединка - 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) в пользу Фрица.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 25-летний Фриц занимает девятое место. Медведев является седьмой ракеткой мира.

Фриц - обладатель четырех титулов в одиночном разряде турниров АТР, в том числе и в серии Мастерс в Индиан-Уэллсе (США) 2022 года, где в финале он обыграл Рафаэля Надаля.

Первый Diriyah Tennis Cup состоялся в 2019 году. Его победителем стал Даниил Медведев. В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились.

Призовой фонд турнира, как и в 2019 году, составил $3 млн. Обладатель титула получит $1 млн. Участник финала - $500 тыс.

теннис Даниил Медведев
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