Даниил Медведев проиграл в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в финале выставочного турнира Diriyah Tennis Cup, состоявшегося в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), уступил Тейлору Фрицу из США.
Результат поединка - 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) в пользу Фрица.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 25-летний Фриц занимает девятое место. Медведев является седьмой ракеткой мира.
Фриц - обладатель четырех титулов в одиночном разряде турниров АТР, в том числе и в серии Мастерс в Индиан-Уэллсе (США) 2022 года, где в финале он обыграл Рафаэля Надаля.
Первый Diriyah Tennis Cup состоялся в 2019 году. Его победителем стал Даниил Медведев. В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились.
Призовой фонд турнира, как и в 2019 году, составил $3 млн. Обладатель титула получит $1 млн. Участник финала - $500 тыс.