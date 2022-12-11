Капризов прервал рекордную серию результативности в НХЛ
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера".
Таким образом, серия результативных (гол или голевая передача) матчей Капризова в НХЛ прервалась. Она составила 14 матчей и стала рекордной в "Миннесоте".
Встреча завершилась победой "Миннесоты" над "Ванкувером" со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).