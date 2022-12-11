Поиск
Реклама20idei.ru

Капризов прервал рекордную серию результативности в НХЛ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера".

Таким образом, серия результативных (гол или голевая передача) матчей Капризова в НХЛ прервалась. Она составила 14 матчей и стала рекордной в "Миннесоте".

Встреча завершилась победой "Миннесоты" над "Ванкувером" со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

хоккей НХЛ Кирилл Капризов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Бой россиянина Анкалаева и поляка Блаховича за пояс UFC завершился вничью

ЧМ-2022

Сборная Франции победила Англию и стала полуфиналистом ЧМ

ЧМ-2022

Англия - Франция. Онлайн

Англия - Франция. Онлайн
ЧМ-2022

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ
ЧМ-2022

Марокко - Португалия. Онлайн

Марокко - Португалия. Онлайн
ЧМ-2022

Аргентина по пенальти победила команду Нидерландов и вышла в полуфинал ЧМ

Аргентина по пенальти победила команду Нидерландов и вышла в полуфинал ЧМ
ЧМ-2022

Нидерланды - Аргентина. Онлайн

Нидерланды - Аргентина. Онлайн
ЧМ-2022

Хорватия по пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ

Хорватия по пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ
ЧМ-2022

Хорватия - Бразилия. Онлайн

Хорватия - Бразилия. Онлайн
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });