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Овечкин довел до 797 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин сократил до четырех шайб отставание от Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист забросил шайбу в ворота "Виннипега" в ночь на понедельник по московскому времени и довел число своих голов до 797 за карьеру. У Горди Хоу 801 гол в регулярных чемпионатах, лучший показатель – у Уэйна Гретцки (849).

Гол Овечкина в ворота "Виннипега" состоялся на исходе третьего периода, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока, встреча завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) в пользу "Вашингтона". Овечкин поразил пустые ворота в третьем матче подряд.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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