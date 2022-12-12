Фигу назвал роковым для сборной Португалии решение по Роналду

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Португалии Луши Фигу считает, что неудача национальной команды в четвертьфинале ЧМ-2022 против Марокко связана с решением усадить нападающего Криштиану Роналду в запас.

"Вы не можете выиграть чемпионат мира с Криштиану на скамейке запасных. Оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных было ошибкой. За это поражение несет ответственность Фернанду Сантуш", - приводит слова Фигу AS.

Матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Швейцарии Роналду начал в запасе. Вместо него в стартовый состав попал 21-летний форвард Гонсалу Рамуш. Он оформил хет-трик, а Португалия выиграла со счетом 6:1.

Четвертьфинальный матч против Марокко Ромуш также начал с первых минут на поле, а Роналду вышел во втором тайме. К тому моменту Португалия уступала в счете – 0:1. К финальному свистку счет не изменился, Португалия выбыла из турнира.