Поиск
Реклама20idei.ru

Фигу назвал роковым для сборной Португалии решение по Роналду

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Португалии Луши Фигу считает, что неудача национальной команды в четвертьфинале ЧМ-2022 против Марокко связана с решением усадить нападающего Криштиану Роналду в запас.

"Вы не можете выиграть чемпионат мира с Криштиану на скамейке запасных. Оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных было ошибкой. За это поражение несет ответственность Фернанду Сантуш", - приводит слова Фигу AS.

Матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Швейцарии Роналду начал в запасе. Вместо него в стартовый состав попал 21-летний форвард Гонсалу Рамуш. Он оформил хет-трик, а Португалия выиграла со счетом 6:1.

Четвертьфинальный матч против Марокко Ромуш также начал с первых минут на поле, а Роналду вышел во втором тайме. К тому моменту Португалия уступала в счете – 0:1. К финальному свистку счет не изменился, Португалия выбыла из турнира.

футбол Криштиану Роналду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Овечкин довел до 797 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии

Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Бой россиянина Анкалаева и поляка Блаховича за пояс UFC завершился вничью

ЧМ-2022

Сборная Франции победила Англию и стала полуфиналистом ЧМ

ЧМ-2022

Англия - Франция. Онлайн

Англия - Франция. Онлайн
ЧМ-2022

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ
ЧМ-2022

Марокко - Португалия. Онлайн

Марокко - Португалия. Онлайн
ЧМ-2022

Аргентина по пенальти победила команду Нидерландов и вышла в полуфинал ЧМ

Аргентина по пенальти победила команду Нидерландов и вышла в полуфинал ЧМ
ЧМ-2022

Нидерланды - Аргентина. Онлайн

Нидерланды - Аргентина. Онлайн
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });