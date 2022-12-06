Поиск
Реклама20idei.ru

Сборная Португалии разгромила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ

Сборная Португалии разгромила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, крупно победив в 1/8 финала Швейцарию.

Игра в Лусаиле завершилась с результатом 6:1. Трижды в составе Португалии отличился Гонсалу Рамуш (17-я, 51-я и 67-я минуты), еще по одному голу забили Пепе (33), Рафаэл Геррейру (55) и Рафаэл Леау (90+2). Швейцария ответила точным ударом Мануэля Аканджи (58).

Рамуш стал автором первого хет-трика на турнире. 21-летний португалец впервые начал игру в стартовом составе, на групповом этапе он дважды выходил на замену вместо Криштиану Роналду и суммарно провел на поле 10 минут, не отметившись результативными действиями.

Капитан португальцев Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.

В четвертьфинале Португалия сыграет со сборной Марокко, которая выбила из турнира команду Испании. Матч пройдет 10 декабря.

Португалия вышла в плей-офф, выиграв группу H. Швейцария получила путевку в 1/8 финала, заняв второе место в квартете G.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2022

Португалия - Швейцария. Онлайн

Португалия - Швейцария. Онлайн

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ, победив по пенальти Испанию

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ, победив по пенальти Испанию
ЧМ-2022

Марокко - Испания. Онлайн

Марокко - Испания. Онлайн

Минспорт утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Минспорт утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ
ЧМ-2022

Экс-футболист "Анжи" и "Барселоны" Это'О пнул болельщика в голову на ЧМ

Экс-футболист "Анжи" и "Барселоны" Это’О пнул болельщика в голову на ЧМ
ЧМ-2022

Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ

ЧМ-2022

Бразилия - Южная Корея. Онлайн

Бразилия - Южная Корея. Онлайн

МОК оставил в силе санкции в отношении россиян и белорусов

ЧМ-2022

Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал

Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал
ЧМ-2022

Япония - Хорватия. Онлайн

Япония - Хорватия. Онлайн
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });