Сборная Португалии разгромила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, крупно победив в 1/8 финала Швейцарию.

Игра в Лусаиле завершилась с результатом 6:1. Трижды в составе Португалии отличился Гонсалу Рамуш (17-я, 51-я и 67-я минуты), еще по одному голу забили Пепе (33), Рафаэл Геррейру (55) и Рафаэл Леау (90+2). Швейцария ответила точным ударом Мануэля Аканджи (58).

Рамуш стал автором первого хет-трика на турнире. 21-летний португалец впервые начал игру в стартовом составе, на групповом этапе он дважды выходил на замену вместо Криштиану Роналду и суммарно провел на поле 10 минут, не отметившись результативными действиями.

Капитан португальцев Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.

В четвертьфинале Португалия сыграет со сборной Марокко, которая выбила из турнира команду Испании. Матч пройдет 10 декабря.

Португалия вышла в плей-офф, выиграв группу H. Швейцария получила путевку в 1/8 финала, заняв второе место в квартете G.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.