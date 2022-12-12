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У Sports.ru сменился гендиректор

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором крупнейшего в России спортивного интернет-издания Sports.ru стал Евгений Коврин, занимавший ранее должность коммерческого директора.

Это следует из данных аналитической системы СПАРК- Интерфакс. Ранее пост гендиректора занимал Марк Тен.

Сам бывший глава медиахолдинга подтвердил "Интерфаксу" свой уход из Sports.ru и назначение на его место Коврина.

В своем сообщении в социальных сетях он уточнил, что сегодня последний день его работы в компании. Новым операционным директоров стал Сергей Лопатенко. "Парни (Коврин и Лопатенко - ИФ) работают в Sports.ru много лет, они соавторы всех актуальных достижений и изменений", - написал Тен.

В РоссииСменился владелец издания Sports.ruЧитать подробнее

По его словам, он "покидает компанию, в которой провел 10 лет, счастливым", отметив, что для ухода "нет никаких скрытых причин".

"Я уже некоторое время живу не в России и не верю, что можно быть удаленным СЕО. Рано или поздно это привело бы к эрозии нашей культуры и потере связи с землей", - написал он.

Ближайший месяц Тен планирует провести в отпуске с близкими, "все решения - в 2023-м".

Тен стал гендиректором Sports.ru в апреле 2019 года.

Российский спортивный интернет-портал Sports.ru основан 1 декабря 1998 года, является крупнейшим русскоязычным спортивным порталом.

sports.ru
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