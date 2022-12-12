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Двукратный чемпион ОИ выжил при крушении самолета в Кении

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рекордсмен в беге на 800 м, двукратный олимпийский чемпион Дэвид Рудиша выжил после падения самолета в Кении, сообщает Nation.

Инцидент с аварией произошел в субботу, когда кенийские спортсмены возвращались после соревнований. У легкомоторного самолета возникли проблемы с двигателем, в результате он упал через несколько минут после того, как начал набирать высоту.

На борту находилось шесть человек, все они выжили, а травмы получили незначительные. Их жизни ничто не угрожает. Рудиша при этом даже смог позировать на фоне разбившегося самолета.

33-летний Рудиша – чемпион Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах, а также чемпион мира в 2011 и 2015г. Ему принадлежит действующий рекорд мира в беге на 800 м – 1 минута 40,91 секунды.

Кения легкая атлетика
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