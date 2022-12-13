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Робот в Москве предсказал выход Хорватии и Марокко в финал ЧМ-2022

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Робот Теспиан в Москве, спрогнозировал победу сборных Хорватии и Марокко в матчах 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.

"В основе разработанной экспертами нейросети – большой массив футбольных данных: от информации о составах каждой национальной команды, участвующей в чемпионате, до статистики игр сборных за последние четыре года. Результатом анализа данных являются предсказания победителя каждого матча чемпионата", - говорится в пресс-релизе.

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Во вторник пройдет полуфинальный матч ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия, в среду состоится встреча за выход в финал между национальными командами Франции и Марокко. Каждый из матчей стартует в 22:00 мск.

Отмечается, что со старта ЧМ робот Теспиан "точно предрек результаты большинства матчей чемпионата мира: победу Эквадора в матче-открытии с Катаром, победу сборной Нидерландов над сборной Сенегала, ничью между Уэльсом и США, а также исход других матчей группового турнира и плей-офф".

Робот базируется на "Роботостанции" в ВДНХ.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

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