Соревнования по боям на льду пройдут на "Арене Мытищи" в субботу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Соревнования по боям на льду IceFights пройдут 17 декабря на "Арене Мытищи" 17 декабря, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Отмечается, что на лед выйдут сильнейшие спортсмены.

"Среди них не только безусловные чемпионы, но и новички, решительно настроенные на победу. Схватки ожидаются жесточайшими, ведь на кону стоят чемпионские титулы и серьезный призовой фонд. Бойцы сделают всё, чтобы уйти с арены непобежденными", - говорится в сообщении.

Бои на льду – вид спорта, созданный в России в 2019 году. Поединки проходят в круге диаметром девять метров.