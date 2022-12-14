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Франция победила Марокко и в финале ЧМ сыграет с Аргентиной

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 2:0 победили национальную команду Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

Победу французам в Эль-Хаурепринесли точные удары Тео Эрнандеса (5-я минута) и Рандаля Коло Муани (79).

Франция в финале сыграет со сборной Аргентины, встреча пройдёт 18 декабря. Марокканцы 17 декабря проведут матч за третье место против Хорватии.

Франция второй раз подряд стала финалистом чемпионата мира. В 2018 году команда выиграла титул чемпионов мира. Кроме того, французы ещё два раза играли в финале мировых первенств: в 1998 году стали чемпионами, в 2006 - серебряными призёрами.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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