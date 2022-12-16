Поиск
Реклама20idei.ru

Чемпионат России по боксу-2023 пройдет в Хабаровске

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мужской чемпионат России по боксу в 2023 году будет проходить в Хабаровске, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

СпортТеперь дорога на ЧМ. В Чите завершился чемпионат России по боксуТеперь дорога на ЧМ. В Чите завершился чемпионат России по боксуЧитать подробнее

Соревнование пройдет с 16 по 27 августа.

Ранее Хабаровск принимал турнир в 2013 году.

Главный тренер по боксу Дальневосточного федерального округа, олимпийский чемпион Вячеслав Яновский отметил, что "работа по подготовке к турниру уже началась".

"Конечно, мы будем использовать опыт и наработки 2013 года. Поскольку наш регион находится далеко от центральных районов страны, на турнире будет два дня заезда. Боксёры будут жить в лучших гостиницах города рядом с дворцом спорта, в котором будут проходить соревнования", - сказал Яновский.

"Правда, с самой ареной мы пока не определились. На данный момент есть три варианта. В ближайшее время сделаем выбор, который во многом будет зависеть от режиссёрских решений по церемониям открытия и закрытия турнира. Я был в этом году на чемпионате России среди мужчин в Чите, и там все прошло на высшем уровне. Но в Хабаровске мы хотим сделать ещё более грандиозное мероприятие", - отметил он.

В 2022 году чемпионат России прошел в Чите.

бокс Хабаровск Чита
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Нью-Йорк Рейнджерс" восьмой раз подряд признан самым дорогим клубом НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" восьмой раз подряд признан самым дорогим клубом НХЛ

Овечкин зарегистрировал торговую марку в честь погони за рекордом НХЛ

ЧМ-2022

Болельщики футбольной сборной Франции празднуют по всей стране выход команды в финал

Болельщики футбольной сборной Франции празднуют по всей стране выход команды в финал
ЧМ-2022

Франция победила Марокко и в финале ЧМ сыграет с Аргентиной

ЧМ-2022

Франция - Марокко. Онлайн

Франция - Марокко. Онлайн
ЧМ-2022

Месси заявил, что ЧМ в Катаре будет последним в его карьере

Месси заявил, что ЧМ в Катаре будет последним в его карьере

Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA

Овечкин оформил хет-трик и довел число своих голов в НХЛ до 800

Овечкин оформил хет-трик и довел число своих голов в НХЛ до 800
ЧМ-2022

Сборная Аргентины разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ

ЧМ-2022

Аргентина - Хорватия. Онлайн

Аргентина - Хорватия. Онлайн
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });