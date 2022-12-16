Чемпионат России по боксу-2023 пройдет в Хабаровске

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мужской чемпионат России по боксу в 2023 году будет проходить в Хабаровске, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнование пройдет с 16 по 27 августа.

Ранее Хабаровск принимал турнир в 2013 году.

Главный тренер по боксу Дальневосточного федерального округа, олимпийский чемпион Вячеслав Яновский отметил, что "работа по подготовке к турниру уже началась".

"Конечно, мы будем использовать опыт и наработки 2013 года. Поскольку наш регион находится далеко от центральных районов страны, на турнире будет два дня заезда. Боксёры будут жить в лучших гостиницах города рядом с дворцом спорта, в котором будут проходить соревнования", - сказал Яновский.

"Правда, с самой ареной мы пока не определились. На данный момент есть три варианта. В ближайшее время сделаем выбор, который во многом будет зависеть от режиссёрских решений по церемониям открытия и закрытия турнира. Я был в этом году на чемпионате России среди мужчин в Чите, и там все прошло на высшем уровне. Но в Хабаровске мы хотим сделать ещё более грандиозное мероприятие", - отметил он.

В 2022 году чемпионат России прошел в Чите.