Сборная Белоруссии по хоккею выиграла Кубок Первого канала в Москве

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Р Хоккеисты сборной России в решающем матче Кубка Первого канала проиграли по буллитам соперникам из национальной команды Белоруссии со счетом 5:4 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).

Победный буллит за белорусов исполнил нападающий "Спартака" Шейн Принс.

Таким образом, в турнирной таблице белорусы набрали четыре очка, россияне – три, казахстанцы – 0.

Кубок Первого канала в 2022 году проходит в обновленном формате - параллельно с основным розыгрышем состоялся турнир в формате "3 х 3", который также выиграли белорусы.

Юбилейный 55-й розыгрыш кубка, в котором участвовало три сборные, стартовал 15 декабря матчем Белоруссия-Казахстан (4:1). 17 декабря россияне нанесли поражение казахстанцам (6:2).



С 1996 по 2021 год Кубок Первого канала был одним из этапов международного хоккейного Евротура.