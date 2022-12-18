Хоккейные федерации РФ и Белоруссии подписали соглашение о совместном развитии хоккея

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Хоккейные федерации России и Белоруссии подписали соглашение о совместных проектах по развитию хоккея, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК) в воскресенье.

"Третьяк и Богданович (глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава Федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович - ИФ) подписали новое соглашение. Федерации хоккея Беларуси и России продолжат совместные проекты по развитию хоккея. Соответствующий меморандум был подписан в Москве", - говорится в сообщении.

"18 декабря состоялась церемония подписания дополнительного соглашения к меморандуму об углублении хоккейного сотрудничества между Беларусью и Россией. Срок действия Меморандума продлен на 4 года", - уточнили там.

Как прокомментировал председатель белорусской хоккейной федерации Александр Богданович, это "логичный и важный шаг, который поможет нашим ребятам и дальше развиваться в острой борьбе".