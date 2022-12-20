Борзаковский избран председателем Комиссии спортсменов ОКР
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийское собрание проголосовало за кандидатуру Юрий Борзаковского на должность председателя Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее этот пост занимала двукратный олимпийский чемпион и трехкратный вице-чемпион ОИ по фехтованию Софья Великая.
Борзаковский - олимпийский чемпион, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в беге на 800 м, бывший главный тренер по легкой атлетике. Ныне - спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики.
Во вторник на пост президента ОКР переизбран Станислав Поздняков.