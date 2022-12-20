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Борзаковский избран председателем Комиссии спортсменов ОКР

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийское собрание проголосовало за кандидатуру Юрий Борзаковского на должность председателя Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее этот пост занимала двукратный олимпийский чемпион и трехкратный вице-чемпион ОИ по фехтованию Софья Великая.

Борзаковский - олимпийский чемпион, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в беге на 800 м, бывший главный тренер по легкой атлетике. Ныне - спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики.

Во вторник на пост президента ОКР переизбран Станислав Поздняков.

Олимпийский комитет России Юрий Борзаковский
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