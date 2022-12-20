Поиск

Праздновавший триумф сборной Аргентины фанат погиб от удушения флагом страны

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Аргентинский футбольный болельщик погиб в результате несчастного случая во время празднования им победы сборной страны на чемпионате мира-2022, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аргентинском городе Баия-Бланка. 22-летний мужчина передвигался на мотоцикле с накинутым на спину флагом Аргентины. Внезапно флаг зацепился за одно из колес, в результате болельщик потерял управление и упал на асфальт. В полиции считают, что он умер из-за асфиксии: намотанный на шею флаг, зацепившись за колесо, задушил человека.

18 декабря сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 в Катаре сборную Франции и стала трехкратным чемпионом мира. До этого аргентинцы выигрывали главный футбольный турнир планеты в 1978 и 1986 годы.

Аргентинцы празднуют победу сборной на ЧМ-2022

10
футбол ЧМ-2022 Катар Аргентина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент ФИФА предложил проводить чемпионаты мира раз в три года

Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

НХЛ признала Овечкина лучшим игроком недели

ЧМ-2022

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Месси – чемпион мира. Обобщение

Месси – чемпион мира. Обобщение
ЧМ-2022

Политики и спортсмены со всего мира поздравляют Аргентину с победой на ЧМ по футболу

Политики и спортсмены со всего мира поздравляют Аргентину с победой на ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Сборная Аргентины по пенальти победила Францию и выиграла золото ЧМ

Сборная Аргентины по пенальти победила Францию и выиграла золото ЧМ
ЧМ-2022

Финал ЧМ Аргентина - Франция. Онлайн

Финал ЧМ Аргентина - Франция. Онлайн

Рублев проиграл Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Рублев проиграл Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Петр Иванов вернулся на пост президента ВФЛА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });