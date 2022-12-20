Праздновавший триумф сборной Аргентины фанат погиб от удушения флагом страны

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Аргентинский футбольный болельщик погиб в результате несчастного случая во время празднования им победы сборной страны на чемпионате мира-2022, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аргентинском городе Баия-Бланка. 22-летний мужчина передвигался на мотоцикле с накинутым на спину флагом Аргентины. Внезапно флаг зацепился за одно из колес, в результате болельщик потерял управление и упал на асфальт. В полиции считают, что он умер из-за асфиксии: намотанный на шею флаг, зацепившись за колесо, задушил человека.

18 декабря сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 в Катаре сборную Франции и стала трехкратным чемпионом мира. До этого аргентинцы выигрывали главный футбольный турнир планеты в 1978 и 1986 годы.