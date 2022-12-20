Поиск

"Динамо" во втором матче подряд в КХЛ победило "Спартак"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Динамо" нанесло поражение "Спартаку" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Динамо" завершилась со счетом 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) в пользу хозяев.

В составе победителей голы провели Джордан Уил (5 минута), Павел Кудрявцев (6), Кирилл Готовец (43, 44), Максим Джиошвили (59, в пустые ворота). В составе "Спартака" - Максим Чудинов (17), Шейн Принс (52).

Команды встретились в чемпионате во второй раз подряд. 8 декабря "Динамо" также победило, но в гостях - 2:1 (победитель определился в серии буллитов). Для "Спартака" в турнире серия поражений продлилась до трех подряд.

Команды являются соседями по турнирной таблице в Западной конференции КХЛ. "Динамо" занимает пятое место, набрав в 41 матче 51 очко. "Спартак" - на шестом месте - 46 очков в 42 встречах.

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фигуристы Мишина и Галлямов превзошли рекорд мира на чемпионате России

Сборную России не допустили до участия в ЧМ-2023 по хоккею с мячом

Групповые соревнования по синхронному плаванию с мужчинами вошли в программу ОИ

Групповые соревнования по синхронному плаванию с мужчинами вошли в программу ОИ

Россия опустилась на 37-е место в рейтинге ФИФА, Аргентина поднялась на второе

Россия опустилась на 37-е место в рейтинге ФИФА, Аргентина поднялась на второе

Российская легкоатлетка Антюх лишена золота ОИ-2012 из-за допинга

Президент ФИФА предложил проводить чемпионаты мира раз в три года

Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

НХЛ признала Овечкина лучшим игроком недели

ЧМ-2022

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Месси – чемпион мира. Обобщение

Месси – чемпион мира. Обобщение
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });