"Динамо" во втором матче подряд в КХЛ победило "Спартак"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Динамо" нанесло поражение "Спартаку" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Динамо" завершилась со счетом 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) в пользу хозяев.

В составе победителей голы провели Джордан Уил (5 минута), Павел Кудрявцев (6), Кирилл Готовец (43, 44), Максим Джиошвили (59, в пустые ворота). В составе "Спартака" - Максим Чудинов (17), Шейн Принс (52).

Команды встретились в чемпионате во второй раз подряд. 8 декабря "Динамо" также победило, но в гостях - 2:1 (победитель определился в серии буллитов). Для "Спартака" в турнире серия поражений продлилась до трех подряд.

Команды являются соседями по турнирной таблице в Западной конференции КХЛ. "Динамо" занимает пятое место, набрав в 41 матче 51 очко. "Спартак" - на шестом месте - 46 очков в 42 встречах.