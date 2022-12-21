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Иностранцы захотели увидеть на ОИ придуманный в РФ турнир по прыжкам фигуристов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Соревнования по прыжкам среди фигуристов, организованные в России, вызвали интерес у профильных федерация за рубежом, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на конька России Александр Коган.

"Этот формат турнира востребован. Получили много откликов от зарубежных коллег, которые спросили: "Почему это не может быть еще одной олимпийской медалью?" - приводит слова Когана "Матч ТВ".

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов прошел в начале декабря в Санкт-Петербурге.

фигурное катание
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