Валиева стала четвертой в короткой программе на чемпионате России
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Софья Акатьева лидирует в короткой программе в соревнованиях среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Ее прокат судьи оценили в 85,59 балла.
Второе место занимает чемпионка мира Елизавета Туктамышева (82,98), третье – Софья Муравьева (79,96).
Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева располагается на четвертой строчке (76,61).
Произвольная программа фигуристок запланирована на субботу