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Валиева стала четвертой в короткой программе на чемпионате России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Софья Акатьева лидирует в короткой программе в соревнованиях среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Ее прокат судьи оценили в 85,59 балла.

Второе место занимает чемпионка мира Елизавета Туктамышева (82,98), третье – Софья Муравьева (79,96).

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева располагается на четвертой строчке (76,61).

Произвольная программа фигуристок запланирована на субботу

фигурное катание
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