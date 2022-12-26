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ПКР направил апелляцию на решение о приостановке своего членства

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России обратился в арбитражный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) с апелляцией на решение о приостановки членства в международной организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПКР.

"Паралимпийский комитет России направил апелляцию в арбитражный трибунал МПК. Копия жалобы также направлена президенту МПК Эндрю Парсонсу", - отметил собеседник агентства.

Также ПКР обратился к апелляционному трибуналу МПК "с ходатайством о наложении временных мер в виде приостановления исполнения решения внеочередной генеральной ассамблеи МПК до рассмотрения апелляции ПКР".

Международный паралимпийский комитет на внеочередной генеральной ассамблее в ноябре приостановил членство ПКР.

Международный паралимпийский комитет Паралимпийский комитет России
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