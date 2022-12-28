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"Локомотив" подписал контракт с Сергеем Пиняевым

"Локомотив" подписал контракт с Сергеем Пиняевым
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Пиняев стал игроком "Локомотива", сообщает пресс-служба московского ФК.

Длительность соглашения — четыре года.

СпортПиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной РоссииЧитать подробнее

Пиняев начинал заниматься футболом в саратовском "Торпедо". В 10-летнем возрасте переехал в Москву, в школу "Локомотива". Затем перебрался в академию "Чертаново", за основную команду которого дебютировал в ФНЛ в августе 2020 года. Летом 2021 года игрок перешел в самарские "Крылья Советов".

В текущем сезоне у Пиняева 15 матчей за самарский клуб, четыре гола и три голевые передачи. Всего на профессиональном уровне Пиняев отыграл 76 встреч, стал автором 10 голов и сделал 13 ассистов. По итогам 2022 года признан лучшим молодым игроком РПЛ.

Футболист является игроком молодежной (U-19) и национальной сборных России. За главную сборную дебютировал 17 ноября в товарищеском матче с Таджикистаном, став самым молодым игроком национальной команды в истории.

Футболист будет выступать за "Локомотив" под 19-м номером.

футбол Локомотив
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