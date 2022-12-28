"Локомотив" объявил о контракте с нападающим Глушенковым

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий самарских "Крыльев Советов" Максим Глушенков подписал соглашение с "Локомотивом", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 23-летним игроком рассчитан на четыре года.

Ранее в среду на этих же условиях из "Крыльев" в "Локомотив" перешел полузащитник Сергей Пиняев.

Воспитанник тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева Глушенков в Российской премьер-лиге играл ранее за "Спартак" и "Химки". В нынешнем сезоне провел за "Крылья Советов" 21 матч, на его счету по шесть голов и голевых передач.

В 2022 году Глушенков дебютировал за сборную России – 24 сентября он сыграл против Киргизии.

В "Локомотиве" форвард будет играть под №15.

В РПЛ "Локомотив" занимает 14-е место, набрав 13 очков. "Крылья Советов" - на 11-й строчке, 20 очков. Команды провели по 17 матчей.