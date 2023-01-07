Горнолыжные трассы Сочи закрыли на неустановленный срок из-за лавинной опасности

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Почти все сочинские горнолыжные курорты: "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром", закрыли продажу ски-пассов для горнолыжного катания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах курортов в субботу.

Все трассы закрыты из-за лавинной опасности, подчеркнули представители пресс-служб.

Так, курорт "Красная Поляна сообщает, что после ухудшения погодных условий и очередной проверки лавинных служб 7 января будут закрыты все трассы курорта.

При этом собеседник сообщил агентству, что под лавину попал сотрудник противолавинной службы.

"Во время проверки горнолыжных трасс лавина сошла на спасателя. Он не пострадал", - подчеркнул представитель курорта "Красная Поляна".

По его словам, приобретенные ски-пассы можно сдать в кассах курорта.

Также из-за лавинной опасности трассы закрыты на курорте "Газпром".

В свою очередь, в пресс-службе курорта "Роза Хутор" агентству сообщили, что из-за непогоды горнолыжные трассы закрыты частично: "По погодным условиям сегодня будет доступно катание на высоте от 1,8 тыс. м. до 1,1 тыс. м. Это трассы: Б-52, Плато, Шале, Змейка, Тритон (частично), Роза Блейд до 1,1 тыс. м. Вираж, Каскад (частично), Роза Стар до 1,1 тыс. м."

"Открыть катание с Пика (Роза Пик) нет возможности в связи с высокой лавинной опасностью", - подчеркивает пресс-служба.

Также "Интерфаксу" сообщили, что информация об открытии трасс будет известна к концу дня субботы.