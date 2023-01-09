Даниил Медведев лишился статуса первой ракетки России
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Андрей Рублев поднялся на шестое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов и, опередив Даниила Медведева, стал первой ракеткой России.
Согласно опубликованной на сайте ATP обновленной версии рейтинга, Рублев улучшил свои позиции на две строчки. В свою очередь, экс-первая ракетка мира Медведев опустился с седьмого на восьмое место.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: 1.Карлос Алькарас, 2.Рафаэль Надаль (оба – Испания), 3.Каспер Рууд (Норвегия), 4.Стефанос Циципас (Греция), 5.Новак Джокович (Сербия), 6.Андрей Рублев (Россия), 7.Феликс Оже-Альяссим (Канада), 8.Даниил Медведев (Россия), 9.Тейлор Фриц (США), 10.Хольгер Руне (Дания).