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Рублев проиграл Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса.

Результат встречи - 6:2, 4:6, 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Рублев занимает восьмое место. Циципас является четвертой ракеткой мира.

Рублев был действующим победителем турнира в ОАЭ, россиянин выиграл его в 2021 году.

Победитель соревнования Циципас получит гонорар в размере 250 тыс. долларов.

Турнир в Абу-Даби является предсезонным. АТР-тур 2023 года стартует 29 декабря командным United Cup в Брисбене (Австралия) с призовым фондом 15 млн долларов. Затем последуют четыре соревнования категории АТР-250, а 16 января начнется первый в сезоне-2023 турнир "Большого шлема" - Australian Open.

9 декабря стало известно, что организаторы Australian Open-2023 включили в заявочный лист российских спортсменов. Все они, как и белорусские спортсмены, выступят в Мельбурне под нейтральным флагом.

Абу-Даби теннис Андрей Рублев Стефанос Циципас
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