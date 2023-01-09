Пятикратный победитель Лиги чемпионов Гарет Бэйл завершил карьеру

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл объявил о том, что завершает выступления в профессиональном спорте.

"Мое решение уйти из футбола было, безусловно, самым трудным в моей карьере", - приводятся слова 33-летнего Бэйла на сайте Футбольной ассоциации Уэльса.

Последним клубом валлийца был американский "Лос-Анджелес". Также он играл за английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", а также испанский "Реал".

В составе клуба из Мадрида Бэйл стал трехкратным чемпионом Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов. Помимо этого, он два раза выиграл Суперкубок УЕФА, четыре раза – клубный чемпионат мира.