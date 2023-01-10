Промес пропустит первый сбор "Спартака" по медицинским показателям

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес не примет участия в первом тренировочном в 2023 году сборе команды по медицинским причинам, сообщает "Спорт-Экспресс".

Первый сбор команда пройдет в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что нидерландский футболист может пропустить и два последующих тренировочных цикла.

Отмечается при этом, что у 31-летнего нидерландского футболиста нет конфликта с тренерским штабом и руководством. Когда он приведет в порядок индивидуальную форму, то вернется к занятиям с основой.

Чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе "Спартака" Промес лидирует в списке бомбардиров нынешнего чемпионата страны вместе с перешедшим зимой из "Оренбурга" в "Крылья Советов" Владимиром Сычевым - по 14 голов.