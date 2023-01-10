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Валиева выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Камила Валиева вошла в число участников Кубка Первого канала в Москве, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В турнире выступят по восемь лучших фигуристов чемпионата России среди мужчин и женщин, а также четыре сильнейшие спортивные пары.

Полный состав участников Кубка Первого канала выглядит следующим образом:

- женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова;

- мужчины: Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артём Ковалёв, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин;

- спортивные пары: Александр Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Ясмина Кадырова / Валерий Колесов.

Вне соревновательного зачета выступят танцевальные дуэты - Елизавета Худабердиева / Егор Базин и Елизавета Шанаева / Павел Дрозд.

Кубок Первого канала пройдет в Москве 21-22 января.

фигурное катание
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