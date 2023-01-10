Валиева выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Камила Валиева вошла в число участников Кубка Первого канала в Москве, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
В турнире выступят по восемь лучших фигуристов чемпионата России среди мужчин и женщин, а также четыре сильнейшие спортивные пары.
Полный состав участников Кубка Первого канала выглядит следующим образом:
- женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова;
- мужчины: Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артём Ковалёв, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин;
- спортивные пары: Александр Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Ясмина Кадырова / Валерий Колесов.
Вне соревновательного зачета выступят танцевальные дуэты - Елизавета Худабердиева / Егор Базин и Елизавета Шанаева / Павел Дрозд.
Кубок Первого канала пройдет в Москве 21-22 января.