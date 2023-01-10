CAS объяснил решение по апелляции РФС на отстранение сборной и клубов из РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по апелляциям РФС отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований.

"Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась ФИФА, обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий", - говорится, в частности, в документе, опубликованном на сайте CAS.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. УЕФА и ФИФА последовали рекомендациям МОК.

Позднее глава РФС Александр Дюков заявил о возможном выходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций и переходе в Азиатскую конфедерацию.

30 декабря Исполком РФС не принял решения по выходу из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию. По словам Дюкова, принято решение о создании рабочей группы с участие представителей УЕФА.

Между тем, Дюков заявлял, что после получения мотивировочной части решения CAS об отстранении российских клубов и сборных от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА РФС примет решение о дальнейших шагах.