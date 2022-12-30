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Дюков заявил, что Азиатская конфедерация подтверждает готовность принять РФС

При этом большинство членов исполкома РФС не считают необходимым переход, а большинство российских футбольных клубов поддерживают

Дюков заявил, что Азиатская конфедерация подтверждает готовность принять РФС
Фото: Youssef Loulidi/Fantasista/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз доверяет Азиатской конфедерации (АКФ), которая заявляет о готовности дать РФС свое членство, заявил президент союза Александр Дюков на брифинге.

"Мы можем перейти в Азиатскую конфедерацию, но никто не может гарантировать, что мы можем принять участие в отборе на ЧМ-2026. Такую гарантию может дать только ФИФА..." - добавил он.

Дюков отметил, что в случае перехода в Азиатскую конфедерацию, российские команды не сразу смогут выступать в турнирах АКФ, так как потребуется время на интеграцию в новые соревнования.

По его словам, большинство членов исполкома РФС выступили за скорейшее возвращение к турнирам, а не за переход в Азиатскую конфедерацию. При этом он отметил, что большинство российских футбольных клубов поддерживают переход в Азию.

Также Дюков назвал дезинформацией слухи о подписи письма с УЕФА о выходе. Дюков подчеркнул, что УЕФА не заинтересован в выходе РФС из числа его членов.

"И полгода назад, и сейчас УЕФА не хотят терять РФС. Если бы такое желание было, то нас давно бы исключили. Со стороны УЕФА отношение к нам не изменилось. Если бы они не хотели сотрудничать, то свернули все наши совместные программы. Чеферин (Александр Чеферин - президент УЕФА - ИФ) договорился о создании группы, значит, хочет найти решение. Мосты не сожжены. Попробуем найти какие-то возможности для разрешения ситуации", - отметил глава РФС.

"Я не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Я не готов долго ждать. Что касается других членов исполкома - надо у них узнать. У каждого своя оценка. Для нас важно принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года и постараться пройти этот отбор, чтобы выступить в финальной стадии турнира. Я ставлю такую задачу перед собой", - добавил он.

В пятницу, 30 декабря, Исполком РФС не принял решения о выходе из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию. По словам Дюкова, принято решение о создании рабочей группы с участие представителей УЕФА.

"Главная цель группы - анализ и выработка предложение комплекса мер, направленных на решение вопроса возвращение российских клубов и сборных на официальные международные турниры. Создание рабочей группы с участием ФИФА и МОК укорит решение этой задачи. Мы можем перейти в Азию, но нужно решение ФИФА чтобы играть на чемпионате мира 2026 года, в рамках этой рабочей группы мы быстрее договоримся", - добавил он.

футбол РФС Александр Дюков
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